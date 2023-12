Suspeito de integrar organização criminosa é preso por tráfico, em Luís Gomes

O homem, de 37 anos, foi preso nesta quarta-feira (29), por força de um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e posse de arma de fogo. De acordo com o delegado Hércules Freitas, o suspeito já havia sido preso em abril, juntamente com outras 2 pessoas, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de drogas na cidade, mas acabou solto no mês de julho. Com o avanço das investigações, um novo mandado de prisão foi expedido contra ele, para garantia da ordem pública.