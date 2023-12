Comandante-geral oficializa entrega de ambulância para o HPM, em Mossoró

Coronel Alarico Azevedo, comandante-geral da PMRN, cumpriu agenda no município de Mossoró, nesta quinta-feira (30). Na agenda, a oficialização da entrega de uma ambulância para o Centro Clínico e para o Hospital da Polícia Militar do município. A unidade móvel vai dar suporte aos atendimentos realizados nas duas unidades, tanto aos policiais militares e seus familiares, quanto à população que, eventualmente, precisar do serviço.