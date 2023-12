Bope promove palestra para profissionais de segurança sobre prevenção a suicídios

A palestra, ministrada pelo BOPE de Natal, aconteceu na tarde desta quinta-feira (30), no auditório do Ministério Público, em Mossoró. De acordo com o comandante do 12º Batalhão de Polícia Militar de Mossoró, Tenente-Coronel Andrelino, o objetivo do evento foi preparar os policiais para que saibam como lidar quando se depararem com situações onde pessoas estão ameaçando tirar suas próprias vidas. Segundo o comandante, este tipo de ocorrência tem sido comum no município e é importante que as forças de segurança estejam preparadas para atendê-las da melhor maneira possível.