Thiago Brado abre Festa de Santa Luzia 2023 nesta sexta (1º), em Mossoró. A apresentação ocorrerá no adro da Catedral de Santa Luzia de Mossoró logo após a missa de abertura, celebrada às 18h pelo bispo emérito Dom Mariano Manzana. Antes disso, haverá a Carreata da Luz, tendo como ponto de partida a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, situada no conjunto Abolição II, em direção à Catedral. Já o novenário começa amanhã (2) e segue até o dia 12, sempre em dois horários: 16h e 19h30, na Catedral; confira a programação completa deste final de semana.

O paranaense Thiago Brado é a atração especial da abertura da Festa de Santa Luzia 2023, que acontece nesta sexta-feira (1º), em Mossoró.

Brado é cantor e compositor católico, dono do sucesso “Minha essência”, canção que já foi vista e ouvida quase 170 milhões de vezes no YouTube.

A apresentação ocorrerá no adro da Catedral de Santa Luzia de Mossoró logo após a missa de abertura, celebrada às 18h pelo bispo emérito Dom Mariano Manzana.

Antes disso, haverá a Carreata da Luz, tendo como ponto de partida a Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, situada no conjunto Abolição II, em direção à Catedral.

Já o novenário começa amanhã (2) e segue até o dia 12, sempre em dois horários: 16h e 19h30, na Catedral.

No sábado (2) também começam as apresentações do Oratório de Santa Luzia, que seguem até o próximo dia 12 de dezembro no adro da Catedral.

“Queremos convidar a todos a se fazerem presentes desde a Carreata da Luz, incluindo a missa de instalação da festa e o show de Thiago Brago. Tenho certeza que será um momento de muita fé e alegria, tanto para agradecermos tantas bênçãos concedidas quanto para pedirmos a Deus, por intercessão de Santa Luzia, sabedoria e luz, para os nosso caminhos”, disse padre Flávio Augusto Forte Melo, coordenador-geral da festa.

Confira a programação completa deste final de semana.

LOJINHA DE SANTA LUZIA

Local: Largo Monsenhor Huberto (lateral da Catedral)

01.12 a 13.12 – 7h as 22h

ORATÓRIO DE SANTA LUZIA

De 2 a 12 de dezembro, após a novena

CENTRO DIOCESANO DE MEMÓRIAS - C.D.M

02 a 12 de dezembro.

De Segunda a Sexta-feira: 07:30 às 11:30 horas.

Sábado e Domingo:

• 07h30/11h30 horas e 15h/18h

DIA 01.12 – SEXTA-FEIRA – ABERTURA OFICIAL

18h – Carreata da Luz

Saída da Igreja de Nossa Senhora de Fátima (Abolição II)

19h - Missa e Cerimonial Oficial de INSTALAÇÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA 2023

Celebrante: Dom Mariano Manzana – Administrador Apostólico

Show com Tiago Brado

Local: Catedral de Santa Luzia

DIA 02.12 – SÁBADO – 1° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: ‘‘Serás pai de uma multidão de nações’’ (Gn 17, 4)

NOITEIROS: Encontro de Casais com Cristo – ECC, Equipes de Nossa Senhora, Pastoral dos Condomínios, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Acolhida, Pastoral do Dízimo

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

9h – Missa com as crianças

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

14h – VII CAMINHONEIROS DA LUZ

Saída: Posto SP na BR304, em frente a EBS

Chegada: Paróquia de São João Batista (Doze anos)

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 03.12 – DOMINGO – 2° DIA DO NOVENÁRIO

06h – XIV PEDALADA DA LUZ

Saída: Igreja de São José

Chegada: Catedral de Santa Luzia

TEMA: “Eu te envio ao faraó para que faças o meu povo, Israel, sair do Egito” (Ex 3,10)

NOITEIROS: Paróquia São Paulo Apóstolo, Comunidade São Pe. Pio, Projeto Reviver, Movimento dos Focolares, Colégio Diocesano Santa Luzia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

9h - Missa na Catedral de Santa Luzia

11h – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo