Acordo de Cooperação Técnica para implantação do ITA no Ceará é assinado. O documento define as informações preliminares para elaboração do Convênio entre o MEC, o Ministério da Defesa (MD) e o governo do Ceará. O intuito é executar a manutenção e a reforma das estruturas físicas disponíveis na região, bem como a construção da infraestrutura necessária para o funcionamento do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza.

O Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, e o ministro da Defesa, José Múcio, juntamente com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, assinaram o Acordo de Cooperação Técnica, voltado a realizar ações para a implantação do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) na Base Aérea de Fortaleza, no Ceará.

O documento, assinado na terça-feira (28), em Brasília (DF), define as informações preliminares para elaboração do Convênio entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério da Defesa (MD) e o governo do Ceará.

O intuito é executar a manutenção e a reforma das estruturas físicas disponíveis na região, bem como a construção da infraestrutura necessária para o funcionamento do campus do ITA na Base Aérea de Fortaleza.

O Acordo também busca a obtenção dos dados e informações preliminares para a elaboração do Termo de Execução Descentralizada entre o Ministério da Educação e o da Defesa. Sua finalidade é a aquisição de equipamentos, mobiliários e demais itens necessários ao pleno funcionamento da nova unidade do ITA.

As ações definidas no acordo foram identificadas no relatório de conclusão das atividades realizadas no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica MD/MEC n. 001/2023, relativas às providências necessárias para se implantar um campus do Instituto em Fortaleza.

ITA

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica é uma instituição de ensino superior pública do Comando da Aeronáutica, localizada na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. A Instituição é um centro de excelência, com cursos de graduação e pós-graduação em áreas afins da engenharia.

O setor aeroespacial, por exemplo, é o de maior destaque, oferecendo alimentação gratuita e moradia de baixo custo aos seus alunos. Uma de suas grandes características é o percentual de aprovações de estudantes de escolas cearenses, o que representa uma média aproximada de 40%.

Nesse contexto, ao se considerar o alto índice de aprovação de tais alunos no ITA, somado à infraestrutura já existente e relevante da Força Aérea Brasileira, vislumbrou-se a possibilidade de cooperação entre o Ministério da Defesa e o Ministério da Educação. Nesse sentido, o foco é ampliar a capacidade de desenvolvimento tecnológico e de educação de alto nível na região, adotando o ITA como referência.