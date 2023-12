Suspeito por vários homicídios no médio oeste do RN é preso em Caraúbas. A prisão de Marcos Vinícius Caiana da Silva, de 20 anos, aconteceu nesta quinta-feira (30). Contra ele, havia um mandado de prisão por uma dupla tentativa de homicídio ocorrida em Campo Grande, no início do ano. De acordo com o delegado Gabriel Napoli, o homem também responde por homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e ainda é suspeito de outros homicídios ocorridos nos municípios de Caraúbas, Campo Grande e Triunfo Potiguar.

FOTO: REPRODUÇÃO