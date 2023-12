Confira os pontos de intervenção no trânsito para a abertura da Festa de Santa Luzia

Os pontos que vão receber as intervenções serão: Av. Santos Dumont com a rua Idalino de Oliveira; Av. Santos Dumont com a rua Francisco Peregrino; rua Bezerra Mendes; rua Meira e Sá com a rua Dr. Mário Negócio; rua Trinta de Setembro com a travessa Martins de Vasconcelos; rua Trinta de Setembro com a travessa Frei Antônio da Conceição e Av. Dix-sept Rosado com a rua Dr. Almino Afonso. A intervenção acontecerá a partir das 18h, devendo se estender até as 2h da manhã. Durante esse período, os trechos serão completamente fechados ao tráfego de veículos.

Por conta do início dos festejos de Santa Luzia, a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (Sesdem), iniciará, nesta sexta-feira (1°), intervenções em trechos próximos à Catedral de Santa Luzia. A ação é necessária para o melhor fluxo dos comerciantes e para a boa movimentação de devotos e visitantes.



Os pontos que vão receber as intervenções serão: Av. Santos Dumont com a rua Idalino de Oliveira; Av. Santos Dumont com a rua Francisco Peregrino; rua Bezerra Mendes; rua Meira e Sá com a rua Dr. Mário Negócio; rua Trinta de Setembro com a travessa Martins de Vasconcelos; rua Trinta de Setembro com a travessa Frei Antônio da Conceição e Av. Dix-sept Rosado com a rua Dr. Almino Afonso.



A intervenção acontecerá a partir das 18h, devendo se estender até as 2h da manhã. Durante esse período, os trechos serão completamente fechados ao tráfego de veículos.



“Atenção senhores usuários das vias próximas à Catedral, em virtude das festas da padroeira de Mossoró, algumas vias estarão recebendo intervenções. Você que vai estacionar e procura uma região próxima ao evento, fique em alerta para que não tenha nenhum tipo de problema nessa região. Motocicleta e carro, não vai ser possível o trânsito dentro dessa área circunscrito, apenas pedestre”, alertou o diretor de Mobilidade Urbana do Município, Luís Correia.



As medidas são necessárias para o melhoramento do fluxo de pessoas, como também para garantir a segurança de todos. A equipe dos agentes de trânsito estará disponível para contribuir no controle de tráfego e para auxílio dos motoristas no direcionamento de rotas alternativas. Mais informações sobre o trânsito, através do número 156.