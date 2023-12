Prefeitura de Grossos reúne comerciantes cadastrados para o Luau das Cores 2023

O encontro será no auditório da Casa da Cultura Popular, às 19h, com o apoio da Secretaria de Turismo e Eventos. Na ocasião, a equipe esclarecerá as dúvidas dos barraqueiros e informará sobre prazos, documentos e estrutura da festa, além da entrega credenciais e demais informações relacionadas ao evento. A prefeita Cinthia Sonale destaca o suporte da prefeitura aos comerciantes da cidade. “Estamos procurando aprimorar a organização e a segurança da festa para beneficiar a todos, em especial aos comerciantes, que tem no Luau uma oportunidade de garantir uma renda extra no final do ano e assim, movimentar a economia do nosso município, vamos garantir uma boa festa que gere lucro para nossos comerciantes”, informou a prefeita.