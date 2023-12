Sesap diz que deve pagar anestesiologistas hoje (1º) e que mantém diálogo com empresas cooperadas

Sesap diz que deve pagar anestesiologistas hoje (1º) e mantém diálogo com empresas cooperadas. O Governo do Estado também informou que já concluiu os trâmites burocráticos para a aquisição de um novo tomógrafo para atender à população de Mossoró e região. O novo equipamento deverá ser instalado no Hospital da Mulher, que também passará por uma adequação para sua instalação, evitando assim, quaisquer problemas futuros. Em breve, como já foi anunciado, a unidade receberá boa parte dos atendimentos realizados hoje no Tarcísio Maia. A secretaria também segue em busca de resolver o problema do tomógrafo que está quebrado, no HRTM.

O Governo do Estado anunciou que está previsto para esta sexta-feira (1°) o pagamento de salários atrasados de anestesiologistas que prestam serviços aos hospitais do Estado.

Paralelamente, também está sendo mantido o diálogo com empresas cooperadas para o retorno da prestação de serviço ao público com a maior brevidade possível.

Quanto ao tomógrafo do Hospital Regional Tarcísio Maia, o Governo informa que todos os trâmites burocráticos foram concluídos para a aquisição de um novo tomógrafo para atendimento a pacientes de Mossoró e região.

O novo equipamento deverá ser instalado no Hospital da Mulher, que também passará por uma adequação para sua instalação, evitando assim, quaisquer problemas futuros. Em breve, como já foi anunciado, o Hospital da Mulher Parteira Maria Correia receberá boa parte dos atendimentos realizados hoje no Tarcísio Maia.

As tomografias que deveriam ser realizadas no Hospital Tarcísio Maia estão sendo realizadas no Hospital da Liga do Câncer e também no Hospital São Luís. Portanto, nenhum paciente está desassistido.

A solução para o problema do tomógrafo atualmente instalado no HRTM já está sendo providenciada pela SESAP.

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte reafirma o seu compromisso com a sociedade, em especial aos que dependem do serviço de Saúde e lhes assegura que todas as medidas necessárias serão tomadas em curto tempo para sanar as dificuldades enfrentadas pelo setor.