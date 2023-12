Oratório de Santa Luzia começa neste sábado e vai até o dia 12 em Mossoró

Os festejos de Santa Luzia foram abertos com um belíssimo show do cantor Thiago Brado nesta sexta-feira, dia 1 de dezembro, e termina no dia 13 de dezembro com a procissão de Santa Luzia, que atrai anualmente mais de 100 mil pessoas de todo Oeste do Rio Grande do Norte e até de outros estados. Foto: Luciano Lellys

Começam neste sábado as apresentações do Oratório de Santa Luzia 2023. O espetáculo é apresentado ao ar livre, no adro da Catedral, onde ocorre a festa da padroeira, logo após a novena do período da noite. As apresentações seguem até o próximo dia 12.



São dezenas de artistas da terra que contam a história da Virgem de Suracusa.

A direção é de Leonardo Wagner, com texto de João Marcelino. Trilha sonora do maestro Danilo Guanais, além da participação de diversos artistas locais renomados, como Tony Silva e Mônica Danuta.

Este ano, o Oratório de Santa Luzia, considerado, por Lei, Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado, celebra 20 anos.

Os festejos de Santa Luzia, em Mossoró, começaram nesta sexta-feira, 1, com o show do cantor Thiago Brado, no Adro da Igreja Matriz, com grande público, e deve ser encerrado na tarde noite do dia 13 com a procissão de Santa Luzia, que atrai anualmente mais de 100 mil pessoas.

Este ano, os festejos de Santa Luzia receberam um incremento financeiro muito importante do Poder Público Municipal, que também apoia de forma significativa os festejos do movimento evangélico (Sal e Luz), por entender a importância das religiões para as famílias.

Caminhoneiros da Luz

Também neste sábado, dia 2, ocorre a VII edição dos Caminhoneiros da Luz. A saída será às 14h, do Posto SP, situado na BR-304, em frente a EBS. O percurso prevê a chegada à Paróquia de São João Batista, no bairro Doze Anos.

No evento, dezenas de caminhoneiros percorrem ruas de Mossoró com a imagem de Santa Luzia, tanto para agradecer as bênçãos concedidas quanto para anunciar os festejos.

Confira a programação da Festa de Santa Luzia deste final de semana.





DIA 02.12 – SÁBADO – 1° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: ‘‘Serás pai de uma multidão de nações’’ (Gn 17, 4)

NOITEIROS: Encontro de Casais com Cristo – ECC, Equipes de Nossa Senhora, Pastoral dos Condomínios, Comissão Pastoral da Terra, Pastoral da Acolhida, Pastoral do Dízimo

06h – Missa na Catedral de Santa Luzia

9h – Missa com as crianças

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

14h – VII CAMINHONEIROS DA LUZ

Saída: Posto SP na BR304, em frente a EBS

Chegada: Paróquia de São João Batista (Doze anos)

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo





DIA 03.12 – DOMINGO – 2° DIA DO NOVENÁRIO

06h – XIV PEDALADA DA LUZ

Saída: Igreja de São José

Chegada: Catedral de Santa Luzia





TEMA: “Eu te envio ao faraó para que faças o meu povo, Israel, sair do Egito” (Ex 3,10)

NOITEIROS: Paróquia São Paulo Apóstolo, Comunidade São Pe. Pio, Projeto Reviver, Movimento dos Focolares, Colégio Diocesano Santa Luzia, Faculdade Católica do Rio Grande do Norte

06h – Missa na Catedral de Santa Luzia

9h – Missa na Catedral de Santa Luzia

11h – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena.

17h30 – Palco Luz – Música religiosa

19h30 – Novena.

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo





CENTRO DIOCESANO DE MEMÓRIAS – C.D.M

02 a 12 de dezembro.

De Segunda a Sexta-feira: 07:30 às 11:30 horas.

Sábado e Domingo:

• 07h30/11h30 horas e 15h/18h