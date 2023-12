Veja como fica o calendário de pagamento do 13º dos servidores do RN

Veja como fica o calendário de pagamento do 13º servidores do RN. O pagamento será parcelado, segundo a governadora Fátima Bezerra, começando no próximo sábado (9) e seguindo até o dia 10 de janeiro. Inicialmente, recebem o valor integral os servidores estatutários que cujos salários são de até R$ 7 mil (exceto carreira do magistério e órgãos com arrecadação própria que receberam adiantamento em junho). Serão 66.386 servidores entre ativos e pensionistas; confira o restante do calendário.

A governadora Fátima Bezerra anunciou o pagamento do décimo terceiro salário para 89,7 mil servidores do Rio Grande do Norte, a partir do próximo sábado (09).

De acordo com o calendário divulgado, no dia 09 de dezembro, os servidores estatutários que recebem salário até R$ 7 mil reais (exceto carreira do magistério e órgãos com arrecadação própria que receberam adiantamento em junho), receberão o décimo terceiro integralmente em suas contas. Serão 66.386 servidores entre ativos e pensionistas.

No dia 20 de dezembro, os servidores ativos de órgãos com arrecadação própria como: Arsep, Ipem, Jucern, Detran e Idema, que tiveram o adiantamento de 30% em junho, receberão o complemento.

"É com muita felicidade que faço este anúncio, cumprindo com a palavra de pagar nossos servidores em tempo hábil. São trabalhadores e trabalhadoras que se dedicaram o ano inteiro para um Rio Grande do Norte melhor para a população", disse a governadora Fátima Bezerra.

No dia 30 de dezembro, recebem complemento os servidores ativos da carreira do magistério, que receberam adiantamento em junho. São 21.240 servidores que recebem o valor integral.

Em Janeiro, no dia 10, haverá o complemento do 13⁰ dos demais servidores. Empregados públicos (celetistas) receberam 50% de adiantamento no dia 30 de novembro e no próximo dia 20 de dezembro haverá o complemento.

Ao todo, serão pagos R$ 713 milhões (excluído IR e Previdência) para os servidores. Serão utilizados R$ 286 milhões de recursos extraordinários oriundos do Governo Federal (40% do total) para quitar o 13⁰.