Canal da avenida Felipe Camarão recebe mutirão do programa Mossoró Limpa

A Prefeitura de Mossoró está realizando uma importante ação no canal da avenida Felipe Camarão, bairro Aeroporto. Essa iniciativa faz parte do programa “Mossoró Limpa”, cujo objetivo é promover a limpeza e manutenção dos canais da cidade, visando evitar problemas durante o período de chuvas. Essa ação demonstra o comprometimento da administração municipal em prevenir enchentes e garantir a qualidade de vida dos moradores.



A limpeza do canal da avenida Felipe Camarão é mais uma etapa dessa iniciativa, que já teve outras ações em diferentes regiões da cidade. A Prefeitura de Mossoró está empenhada em garantir a fluidez das águas pluviais e a preservação do meio ambiente. Com essa medida preventiva, espera-se minimizar os impactos das chuvas e proporcionar mais segurança e bem-estar para toda a população, evitando possíveis enchentes e alagamentos.

Além disso, a limpeza do canal também contribui para a saúde pública, ao evitar a proliferação de doenças causadas pelo acúmulo de sujeira e detritos.



“Com o cuidado e a manutenção regular desse importante dispositivo de drenagem de águas pluviais, a Prefeitura de Mossoró demonstra seu compromisso com a cidade e com o desenvolvimento sustentável, preservando não apenas o meio ambiente, mas também o bem-estar e a segurança de toda a população. Essa ação ressalta a importância da conscientização ambiental e da participação ativa da comunidade local. É fundamental que todos façam sua parte, descartando corretamente o lixo e evitando o desperdício de água para que Mossoró possa continuar avançando em direção a um futuro melhor e mais sustentável”, pontuou Miguel Rogério, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB).