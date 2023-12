Diocese divulga ampla programação da Festa de Santa Luzia durante a semana. Missas na Catedral, confissões, adoração ao santíssimo, novenas, oratório, jogos, lojinha e palco com músicas religiosas, além de shows diários com artistas da terra, integram essa programação desta semana; confira.

Iniciada no dia 1º de dezembro, a Festa de Santa Luzia 2023 segue com ampla programação nesta semana.

Missas na Catedral, confissões, adoração ao santíssimo, novenas, oratório, jogos, lojinha e palco com músicas religiosas, além de shows diários com artistas da terra, integram essa programação.

“Tivemos uma abertura muito bonita, com um público recorde de fieis. Todo esse primeiro final de semana do festejo foi marcado pela fé, espiritualidade e devoção à Santa Luzia. Durante a semana, a programação tem sequência, iniciando todos os dias às 6h e concluindo após o Palco Cultural, que começa depois do oratório”, explica o padre Flávio Augusto Forte Melo, coordenador da festa.

A Festa de Santa Luzia segue até o próximo dia 13, com o tema “Luz na Missão”.

Confira a programação desta semana.

DIA 04.12 – SEGUNDA-FEIRA – 3° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: “Levanta-te e come ! Ainda tens um caminho longo a percorrer (1Rs 19, 7)

NOITEIROS: Área Pastoral São João Paulo II, Liga Mossoroense de Estudo e Combate ao Câncer – LMECC, Rede Feminina de Combate ao Câncer Mossoró e Região – RFCCMR, Associação Apoio ao Portador de Câncer Mossoró e Região – AAPCMR, Movimento Cursilhos de Cristandade – MCC, Mosteiro São Bento, Grupo Maria na Praça, CEBI - Centro de Estudos Bíblicos, Rotary Club

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

Pregador- José Roberto

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena

Pregador- Pe Francisco Danilo- Paróquia São Paulo

-Cirandinha

- Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 05.12 – TERÇA-FEIRA – 4° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: Irás a todos à quem eu te enviar e dirás tudo o que eu te mandar dizer (Jr, 1,7)

NOITEIROS: Paróquia de São José, Projeto Esperança Pe. Guido Tonelotto, Movimento Apostólico Mãe Rainha de Schöenstatt, Terço dos Homens

Abrigo Amantino Câmara, Consagração a São José, Comunidade Obra Nova

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

Pregador- Seminarista Anderson

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena

Pregador- Dom João Santos- Arcebispo de Natal

- Cirandinha

- Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 06.12 – QUARTA-FEIRA – 5° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: Concede-me a vida, pela qual suplico, e a vida do meu povo, pelo qual te peço (Est 7, 3)

NOITEIROS: Paróquia da Sagrada Família, Infância e Adolescência Missionária – IAM, Ministros da Sagrada Comunhão – MESC, Comissão das Campanhas, Apostolado da Oração, COMIDI, Juventude Missionária

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração ao Santíssimo na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

Pregador- Edson Danilo

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena

Pregador- Dom Antonio Carlos- Bispo da Caicó

- Cirandinha

- Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 07.12 – QUINTA-FEIRA – 6° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: Ele percorreu toda a região do Jordão, proclamando um batismo de arrependimento, para o perdão dos pecados (Lc, 3,3)

NOITEIROS: Paróquia São João Batista, Pastoral da Pessoa Idosa, Hora da Graça, Pastoral Catequética, Mãos Ensanguentadas de Jesus, Terço da Redenção, Pastoral Familiar, Comunidade Shalom, Pastoral dos Surdos

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

Pregador- Veridiana Medeiros de Holanda

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

19h30 – Novena

Pregador- Padre Francisco Crisanto- Seminário Santa Teresinha

- Cirandinha

- Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

DIA 08.12 – SEXTA-FEIRA – 7° DIA DO NOVENÁRIO

TEMA: Conceberás e darás à luz um menino e lhe porás o nome de Jesus (Lc 1,31)

NOITEIROS: Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Legião de Maria Mossoró, Colégio Sagrado Coração de Maria, Ordem Franciscana Secular – OFS, Sociedade São Vicente de Paulo, Comunidade Obra de Maria

06h - Missa na Catedral de Santa Luzia

07h às 10h - Confissões na Catedral de Santa Luzia

07h às 11h - Adoração na Catedral de Santa Luzia

11h30 – Missa na Catedral de Santa Luzia

16h – Novena

Pregador- Frei Allerardon Brito- Paróquia da Imaculada Conceição

17h30 – Palco Luz - Música religiosa

18h30 – PROCISSÃO MARIANA

Saída: Igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, com procissão até a Catedral de Santa Luzia

19h30 – Novena

Pregador- Frei Francisco Robério

- Cirandinha

- Oratório de Santa Luzia

21h – Palco Eventos Culturais – Música ao vivo

LOJINHA DE SANTA LUZIA

Local: Largo Monsenhor Huberto (lateral da Catedral)

01.12 a 13.12 – 07h as 22h

CENTRO DIOCESANO DE MEMÓRIAS - C.D.M

02 a 12 de dezembro.

De Segunda a Sexta-feira: 7h30 às 11h30.

Sábado e Domingo:

•7h30/11h30 e 15h às 18h.