Mossoró registra 30,7 mm chuva em 24h; precipitações devem se estender até o natal

As maiores precipitações foram registradas no período da manhã desta terça-feira (19). Professor de Ciências Naturais, Alciomar Lopes explica que o fenômeno chamado Vórtice Ciclone de Alta e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) está provocando as recentes precipitações no Rio Grande do Norte, com maior incidência na regiões oeste central do estado. O professor também informou que muitas comunidades rurais de Mossoró registraram chuvas nas últimas 48 horas, principalmente Maísa, Jucuri, São João da Várzea, Lorena e Chafariz.