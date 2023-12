PC cumpre mandado de internação contra adolescente suspeito de tentativa de latrocínio

O mandado foi cumprido pela equipe de polícia civil de Luís Gomes, no alto oeste do RN. No mês de novembro, o menor, de 16 anos, roubou uma motocicleta, juntamente com um comparsa, e efetuou um disparo de arma de fogo em direção à vítima. Após ser apreendido, ele foi conduzido para o Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório - (CASEP) Oeste, localizado em Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.