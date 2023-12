Moradores do Santa Delmira celebram entrega do novo Complexo Esportivo . Com estrutura precária e inviável para uso pela população, a antiga “Praça do Basquete” deu lugar a um novo espaço de 8 mil m² de área construída, possibilitando não apenas a prática de atividades como basquete, mas também de outras modalidades. Os moradores da região celebraram a entrega.

A Prefeitura de Mossoró realizou na noite desta quinta-feira (21) a entrega do Complexo Esportivo Clístenis Juny de Souza Alves, no bairro Santa Delmira, a antiga "Praça do Basquete".

Com estrutura precária e inviável para uso pela população, o equipamento deu lugar a um novo espaço de 8 mil m² de área construída, possibilitando não apenas a prática de atividades como basquete, mas também de outras modalidades. Os moradores da região celebraram a entrega.

Presidente da Associação Atlética Santa Delmira (SADE), entidade que desde 1989 oferece aulas gratuitas de basquete a crianças e adolescentes do bairro e adjacências, Lucas Negreiros destaca o que representa a entrega do complexo.

“É um sonho de várias gerações. Centenas de pessoas sonhavam com um novo espaço, porque a Sade presta um serviço voluntário aqui no bairro, promove o basquete para crianças e adolescentes de forma gratuita e o antigo espaço era muito precário. A gente lutou e hoje está sendo concretizada a realização desse sonho”, disse.

“Essa estrutura é magnífica. No Nordeste não existe uma estrutura dessas a céu aberto, como tem agora no Santa Delmira. A estrutura foi pensada em parceria entre a associação e a Prefeitura. São duas quadras transversais, dobrando o número de pessoas que nós podemos atender, é uma estrutura realmente muito grandiosa”, complementou Lucas Negreiros.

Juliana Vasconcelos tem 14 anos e desde os seis integra o projeto social coordenado pela Sade. Ela faz um comparativo do antes e do agora em relação à estrutura da antiga praça e do novo completo esportivo.

“Os bancos não eram bem estruturados, as grades não eram bem colocadas, o que trazia muito perigo para a população. Hoje, vendo essa estrutura aqui, é um sonho sendo realizado, porque desde criança que eu sonho em ver essa quadra do jeito que está agora. Hoje ela está linda e com certeza é uma grande oportunidade para muitas pessoas”, contou.

O novo complexo possibilitará também uma maior integração comunitária, a partir de sua estrutura que contempla, além de duas quadras transversais em único espaço, ou seja, multiuso, permitindo a prática do basquete olímpico e tradicional, também campo de futebol, nova iluminação e paisagismo, passeio para caminhada, academia da primeira, segunda e terceira idade e playground.

“Isso é um sonho realizado. São 30 anos que eu espero por isso, e graças a Deus a gente tem o prazer de realizar esse sonho, principalmente junto com o Sade, que é um sonho para eles e para nós moradores. Estou muito feliz e já aproveitando, passeando com a neta, aproveitando a academia, aproveitando tudo”, afirmou a moradora Rosana Rodrigues.

O complexo esportivo leva o nome do fundador da Associação Atlética Santa Delmira, Clístenis Juny de Souza Alves, que faleceu vítima de acidente de trânsito em 2012. Seu pai, Francisco Eusébio, acompanhou a solenidade de entrega do novo espaço, destacando o legado do filho e o seu sonho de ver a praça reformada.

“É uma emoção muito grande. Primeiramente temos que agradecer ao Poder Público, que realizou o sonho tão esperado por ele e todos os adeptos do basquete. Ele lutou muito por isso aqui, infelizmente ele foi antes, mas deixou o legado, que foi a escolinha Sade. É uma homenagem mais do que justa e um belo presente que vai ser eterno para o Santa Delmira, vai ficar na memória da família de Clístenis de todos os seus amigos”, afirmou.

A secretária municipal de Esporte e Juventude, Larissa Maciel, classificou a entrega do complexo como um momento ímpar para o esporte mossoroense.

“Não somente pela entrega de uma quadra que virou um complexo esportivo, mas pela realização de um sonho. Um sonho de um projeto social que já lidava com várias crianças aqui na região, um projeto importantíssimo para o Santa Delmira, e um espaço agora que será utilizado não só para prática de basquete, mas também do futebol, com direito à arquibancada, para realizar grandes eventos, com o fomento direto ao esporte”, comentou.

O secretário municipal de Infraestrutura, Rodrigo Lima, ressaltou os diferenciais da obra executada por meio do programa “Mossoró Realiza”.

“Estamos em um complexo esportivo com campo de futebol, quadra de basquete realmente de primeiro mundo, a primeira do Rio Grande do Norte que conta com quatro tabelas, para que ocorram treinamentos simultâneos. Um complexo todo arborizado, com quiosques, acessibilidade, área de passeio, academia da primeira, da segunda e da terceira idade, iluminação em LED”, frisou.

Presente à solenidade de entrega, o prefeito Allyson Bezerra falou sobre a importância do equipamento para a região do Santa Delmira.

"Essa é uma obra muito sonhada, uma obra linda, que é um marco. Essa quadra aqui, no Rio Grande do Norte, ela é a mais moderna que existe para se jogar basquete. Nós temos aqui campo de futebol, academia para os nossos idosos, calçadão para caminhada, playground para as crianças. Estou bastante emocionado em fazer essa entrega para o povo do Mossoró. O programa 'Mossoró Realiza' é isso, é realizar sonhos, é realizar aquilo que estava no coração da população há tantos anos", finalizou.