Ação social com entregas de cestas básicas e brinquedos é realizada na Ilha de Santa Luzia. A ação foi promovida nesta sexta-feira (22), por integrantes da capela do bairro, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Mossoró. As famílias receberam doações de cestas básicas, adquiridas por membros da igreja, e as crianças receberam brinquedos, doados pelos militares. Os pequeno ainda contaram com uma manhã de lazer e brincadeiras, com a participação do Bombeiro Noel.

FOTO: CEDIDA/BOMBEIROS MOSSORÓ