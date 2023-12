Prefeitos assinam termo de cooperação do SAMU para atender Mossoró, Grossos e Tibau

A medida se dá para garantia da maior assistência em saúde e segurança dos turistas que frequentam a Costa Branca potiguar, muitos deles mossoroenses que desfrutam das cidades vizinhas na alta estação. A solenidade de assinatura do convênio entre os três municípios aconteceu na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, em Tibau, local que abriga a base durante este verão. O funcionamento ocorre das 19h da sexta-feira às 7h da segunda-feira, até o dia 14 de fevereiro de 2024, quando se encerra o Carnaval. Telefone da base do SAMU no litoral: (84) 98639-4995.

Na manhã desta sexta-feira (22), os municípios de Mossoró, Tibau e Grossos firmaram convênio para instalação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no litoral durante o período de veraneio. A medida se dá para garantia da maior assistência em saúde e segurança dos turistas que frequentam a Costa Branca potiguar, muitos deles mossoroenses que desfrutam das cidades vizinhas na alta estação.



A solenidade de assinatura do convênio entre os três municípios aconteceu na Unidade Mista de Saúde Santa Terezinha, em Tibau, local que abriga a base durante este verão. O funcionamento ocorre das 19h da sexta-feira às 7h da segunda-feira, até o dia 14 de fevereiro de 2024, quando se encerra no Carnaval.

“Uma parceria importantíssima para as três cidades e toda a nossa Costa Branca do Rio Grande do Norte. Aqui vai contar com a ambulância do SAMU à disposição aos finais de semana, 24 horas, para atender a população caso venha ter alguma necessidade, dando o apoio e assistência total. A medida é importante para o turismo, economia e para dar mais segurança às pessoas que vão vir aqui com suas famílias, seus amigos, seus parentes”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.



Na estação verão, as cidades litorâneas, próximas à Mossoró recebem um elevado número de turistas que desfrutam das praias de Tibau, Grossos e região. Grande parte desse público visitante é mossoroense. “Além dos finais de semana, o serviço também ficará disponível nos feriados. É uma importante parceria que vem para beneficiar as três cidades e o nosso povo de Mossoró que vem aproveitar as praias da região. O convênio aqui firmando nesta manhã ofertará ambulância do SAMU durante o veraneio, dando suporte e assistência em saúde à população”, pontou Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

“Mais um ano com a parceria que deu certo no verão passado e que agora se renova. Quero agradecer a sensibilidade dos prefeitos envolvidos neste convênio. As três prefeituras em conjunto vão dar esse suporte maior, assistência maior, direcionada à saúde e a segurança do nosso povo que estará curtindo e descansando no veraneio”, declarou Cinthia Sonale, prefeita de Grossos.



Lidiane Marques, prefeita da cidade de Tibau, também enalteceu a importância da parceria firmada pelo segundo ano consecutivo. “Gostaria de agradecer as prefeituras de Mossoró e Grossos pela parceria firmada com nosso município. Nós sabemos que nesse período de veraneio a nossa população cresce e o povo de Mossoró praticamente se muda para Tibau. Então essa parceria só vem a somar e a gente deixa o nosso agradecimento aos prefeitos pela iniciativa”, disse a gestora.



Telefone da base do SAMU no litoral: (84) 98639-4995.