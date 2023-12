Instituições do RN oferecerão mais de 13 mil vagas para Sisu 2024

A seleção para concorrer a essas vagas será baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. No entanto, é importante ressaltar que candidatos que fizeram o exame apenas para auto avaliação, os chamados treineiros, não poderão participar do Sisu. A Ufersa vai disponibilizar 2.750 vagas, a UERN oferecerá 2.509 vagas, a UFRN disponibilizará 7.186 vagas e o IFRN 1.316 vagas. As inscrições para o Sisu 2024 serão realizadas no período de 23 a 26 de janeiro.

Em 2024, o Rio Grande do Norte terá mais uma oportunidade para estudantes que buscam ingressar no ensino superior. Instituições públicas de ensino superior no estado irão disponibilizar mais de 13 mil vagas na edição única do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024.



A seleção para concorrer a essas vagas será baseada nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. No entanto, é importante ressaltar que candidatos que fizeram o exame apenas para autoavaliação, os chamados treineiros, não poderão participar do Sisu.



A Universidade Federal do Semi-Árido (Ufersa) vai disponibilizar 2.750 vagas. Desse total, 200 serão para ampla concorrência, enquanto as demais serão reservadas para o sistema de cotas sociais, raciais e ações afirmativas.



A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) oferecerá 2.509 vagas, aguardando ainda a publicação do termo de adesão para o Sisu 2024 em seu site.



O Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) vai disponibilizar 1.316 vagas na edição única do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2024, a universidade pública ainda não publicou o termo de adesão da edição única do Sisu 2024 no site da IES.

A maior oferta vem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que disponibilizará 7.186 vagas. Assim como as demais instituições, a UFRN também aguarda a publicação do termo de adesão à edição única do Sisu 2024.



As inscrições para o Sisu 2024 serão realizadas no período de 23 a 26 de janeiro.

