Prefeitura discute revitalização do Rio Mossoró e convida universidades para debate

Na ocasião da reunião ocorrida nesta quinta-feira, 21, no Palácio da Resistência, o corpo técnico da Prefeitura Municipal de Mossoró apresentou o trabalho que foi feito em 2023 e projeções do que pode ser feito, com os recursos disponíveis, em 2024. O debate, por ser bem amplo, o prefeito Allyson Bezerra apontou que vai convidar, oficialmente, as universidades para participarem dos debates a partir de agora. O Rio Mossoró precisa ser limpo e urbanizado!

Começou nesta quinta-feira, dia 21, os debates em torno da proposta de limpeza e urbanização do Rio Apodi-Mossoró. O prefeito Allyson Bezerra presidiu a reunião.

Participaram diretamente as Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Projetos, além de Planejamento. O evento ocorreu no Palácio da Resistência.

Seguindo as ações de cuidado e atenção com o rio Mossoró, a equipe técnica da Prefeitura apresentou uma série de medidas adotadas de limpeza e revitalização do rio, em 2023.

Com o panorama apresentado, as equipes seguem no planejamento de ações para ampliar os trabalhos a serem realizados no próximo ano, com apoio das universidades.

Para avançar nos projetos de recuperação, a Prefeitura quer trabalhar, de forma coletiva, ouvindo especialistas e a sociedade, buscando soluções para a restauração do rio Mossoró.

Dessa forma, o Município avança para a criação de um comitê voltado para frentes de trabalho sobre o tema, proporcionando a participação das universidades e técnicos da Prefeitura.

"Demos encaminhamentos no sentido de convidar as universidades a participarem ativamente deste debate. Estamos já avaliando as ações em andamento e trabalhamos para total revitalização do rio Mossoró", pontuou o prefeito Allyson Bezerra.

Além do prefeito Allyson Bezerra, participou desta primeira reunião o secretário Miguel Rogério (Sec. de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos); Rodrigo Lima (Sec. de Infraestrutura); Kadson Eduardo (Sec. de Planejamento, Orçamento e Gestão); Almir Mariano (Sec. de Programas e Projetos Estratégicos); Thiago Marques (Sec. de Governo); além de equipe técnica da Agência Reguladora de Mossoró.