Raphaela Santos, A Favorita, puxa o tradicional arrastão do dia 1º em Grossos

A cidade de Grossos, no litoral da Costa Branca potiguar, vai começar 2024 com trio elétrico na rua e atração nacional puxando o arrastão no primeiro dia do ano. A festa será comandada pela estrela do brega romântico de Pernambuco, Raphaela Santos, a Favorita, um dos principais nomes do gênero na atualidade.



Interprete dos sucessos “Quem é o louco entre nós” e “Seu mentiroso”, Raphaela animará o evento considerado a maior prévia do carnaval da região, e que reúne milhares de pessoas na urbe salineira para dar as boas-vindas com muita folia ao novo ano.



Na próxima segunda (1), além da famosa cantora e influencer, as bandas Zuyrê e Yure e os Barões farão shows no Trio Jampa, que já no domingo (31) estará na cidade para a tradicional queima de fogos no Moinho Holandês, sob os agitos de Bakulejo e de Luís do Piseiro e banda.



“Será uma festa pra iniciar 2024 em grande estilo, com a projeção do nosso município na região através do turismo e o fomento à economia local a partir do fluxo maior de visitantes. Além disso, definimos um forte esquema de segurança com reforço policial nos dias do evento, e o suporte na Saúde por meio da base do SAMU no litoral e do atendimento 24h no Hospital Municipal Flaviana Jacinta”, ressaltou a prefeita de Grossos, Cinthia Sonale.