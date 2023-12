Ventania causa estragos no Sumaré e raio atinge o prédio do 12º BPM, em Mossoró. As rajadas de ventos, registradas na tarde desta terça-feira (26), na região do Sumaré, também provocaram a queda de árvores e destelharam residências. No posto, a estrutura do teto desabou levando também as colunas de sustentação. Também nesta tarde, o prédio do 12º Batalhão da PM foi atingido por um raio, que cortou uma mangueira que existe no local. Não houve registro de feridos em nenhuma das ocorrências.

FOTO: REPRODUÇÃO