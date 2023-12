PM prende foragido da justiça com mandado de prisão por furto e ameaça. Maycon Douglas Silva Soares, conhecido como Carneiro, de 25 anos, foi preso por volta das 19h30, no Vingt Rosado, após uma abordagem policial. De acordo com o subcomandante do 12º Batalhão da Polícia Militar, Major Diomedes, o homem não esboçou nenhuma reação ao ser abordado e quando os policiais checaram o sistema, verificaram o mandado de prisão.