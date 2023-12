Limpeza do açude do bairro Costa e Silva, em Mossoró, é concluída. O açude estava acumulando lixo e entulhos, o que dificultava seu funcionamento adequado. Agora, com a conclusão da limpeza, o reservatório está pronto para receber água da próxima temporada de chuvas.

A Prefeitura de Mossoró concluiu a limpeza do açude do bairro Costa e Silva (Pintos). O trabalho foi realizado com sucesso. Essa iniciativa faz parte do cronograma das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB), que visa manter a cidade mais limpa e preparada para o período de chuvas.

A limpeza do açude dos Pintos teve como objetivo remover lixo e vegetação que estavam prejudicando a capacidade de armazenamento de água do local, bem como a qualidade da água.

“Com a conclusão dos trabalhos, o açude dos Pintos está em melhores condições, contribuindo para a preservação do meio ambiente. A Prefeitura de Mossoró, por meio do programa 'Mossoró Limpa', reafirma o compromisso com a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais, e continuará trabalhando para a melhoria, manutenção e limpeza dos espaços públicos do município”, disse Miguel Rogério, titular da Secretaria Municipal de Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos (SEMURB)