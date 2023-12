Governo do RN promove 567 policiais militares nesta quarta (27)

Desde o seu primeiro mandato da governadora Fátima Bezerra, em 2019, já foram promovidos 13.244 praças e 350 oficiais na PMRN. “Quem ganha com isso é o povo do Rio Grande do Norte, a sociedade potiguar, porque vocês estarão mais preparados para exercer essa função tão nobre que é proteger”, comemora Fátima Bezerra.

“Isso é gestão de um governo que trabalha de maneira séria e que respeita o direito dos trabalhadores. É meu dever trabalhar para trazer respeito e dignidade”, assim disse a governadora Fátima Bezerra ao assinar a promoção de 567 alunos do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) e do Curso de Formação de Sargentos (CFS).

A solenidade ocorreu na tarde desta quarta-feira (27), no pátio externo do Quartel do Comando Geral, no bairro do Tirol. Foram 317 cabos promovidos para 3º Sargento, e 250 policiais 2º Sargentos promovidos para o exercício de cargos e funções de 1º Sargento e Subtenentes da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

Essa é mais uma medida de valorização da categoria, que vem recebendo promoções desde o primeiro mandato de Fátima Bezerra, em 2019. Durante esse período já foram promovidos 13.244 praças e 350 oficiais na Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

“Esse é o maior número de promoções de todos os tempos em um único governo. Isso é muito importante para a valorização dos nossos policiais militares”, diz o Comandante-geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, o Coronel Alarico Azevedo.

O objetivo dos cursos é o aperfeiçoamento das técnicas, a integração dos conhecimentos teóricos e práticos, a aquisição de competências e de hábitos exigidos pela profissão, além de valorizar o profissional de segurança pública visando a ascensão de suas carreiras.

“Quem ganha com isso é o povo do Rio Grande do Norte, a sociedade potiguar, porque vocês estarão mais preparados para exercer essa função tão nobre que é proteger”, comemora Fátima Bezerra.

O Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) teve sua conclusão em 20 de outubro de 2023 e durou dois meses, com 320 horas/aula, formando 343 sargento-alunos, dos quais 317 foram promovidos. Nesta formação, foram ofertadas disciplinas como Sistema de Segurança Pública, Operações Policiais, Procedimentos Administrativos, Armamento e Procedimentos para Tiro Policial, entre outras, todas indicadas na Matriz Curricular Nacional.

Já o Curso de Formação de Sargentos (CFS) foi concluído em 15 de setembro de 2023, e ocorreu em Natal, Mossoró, Caicó e Nova Cruz. Com duração de cinco meses, sendo 570 horas/aula, formando 317 sargento-alunos, dos quais 250 foram promovidos. Cursaram disciplinas como, por exemplo, Polícia Militar e Polícia Judiciária Militar, Diversidade Étnico Sócio Cultural, Técnicas e Táticas Policiais, atendimento pré-hospitalar tático, entre outras.

Os dois cursos totalizaram 660 formandos.

Concursos

“Fizemos nove concursos na área da segurança, a maioria da Polícia Militar, para ir repondo de forma gradativa o déficit de policiais no estado”, esclarece a governadora Fátima Bezerra, se referindo aos concursos desde sua primeira gestão, em 2019, para a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar e ITEP.

Coronel Alarico mencionou que atualmente existe um Curso de Formação de Praças “em andamento hoje, no Centro de Formação da Polícia Militar, e que são mais de mil alunos e futuros soldados”, afirmando que essa conquista tem “uma história de sacrifício para podermos aumentar o nosso efetivo e colocar à disposição da sociedade”.

Sobre os concursos para a Polícia Militar, o primeiro, realizado após 15 anos sem concurso público para ingresso na Corporação, formou 1.014 policiais em novembro de 2020. O segundo formou 290 policiais militares, sendo 197 mulheres, em dezembro de 2021. O terceiro foi o de Oficial para Área da Saúde, com 78 vagas. O quarto concurso foi para oficiais combatentes, com 132 vagas.

Já o quinto concurso teve as provas realizadas em 16 de abril. São 1.158 vagas para soldados. A maioria das vagas (1.128) é para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP). As outras 30 vagas são destinadas ao Curso de Formação de Praças Músicos.

A governadora também lembrou das 400 novas viaturas entregues às forças de segurança do estado, “e vamos chegar a 500, renovando a frota da Polícia Militar, bem como da Polícia Civil. Agradeço ao Governo Federal, que é com seus recursos que estamos renovando a frota, e à bancada federal mediante emendas parlamentares”, conclui Fátima Bezerra.

Além do Comandante-geral da Polícia Militar do RN, o Coronel Alarico Azevedo, acompanharam a governadora na solenidade o secretário e o subsecretário de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, Coronel Francisco Araújo e Osmir Monte; a delegada-geral da Polícia Militar, Ana Cláudia Saraiva; o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do RN, Coronel Luiz Monteiro; e o Procurador-geral do Estado, Antenor Roberto.