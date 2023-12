Câmara de Fortaleza abre concurso com 78 vagas para diversos cargos. As oportunidades são para os níveis médio e superior de formação, com salários iniciais que variam de R$ 4.740,52 a R$ 7.110,79. O concurso será realizado pela Fundação Getúlio Vargas. As inscrições estarão abertas no período entre as 16h do dia 4 de janeiro até as 16h de 5 de fevereiro. A prova será em 7 de abril.

O edital para realização do concurso público da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) foi publicado, na tarde desta quarta-feira (27), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A instituição realizará o certame, que prevê a disponibilidade de 78 vagas para futuros servidores da Casa, sendo 30 cargos para nível médio e outros 48 cargos para nível superior, nas mais diversas áreas. Os salários iniciais variam de R$ 4.740,52 a R$ 7.110,79.

Conforme o texto do edital, as inscrições para o concurso estarão abertas no período entre as 16h do dia 4 de janeiro até as 16h de 5 de fevereiro. A prova será em 7 de abril.

A iniciativa tem como principal objetivo reforçar o quadro de profissionais do Legislativo, fortalecendo e dando subsídios técnicos às comissões temáticas.

“Com a publicação, estamos dando mais um importante passo rumo a concretização do maior concurso público da história da Câmara. Serão cargos de assessoramento técnico voltados à educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos e orçamento. Desta forma, prestaremos um serviço com ainda mais qualidade e excelência à população de Fortaleza. Essa é a nossa missão”, comemorou o presidente da Casa, vereador Gardel Rolim (PDT).

As vagas serão distribuídas da seguinte forma: 30 (trinta) para o cargo agente administrativo, 2 (duas) para analista de gestão de pessoas, 5 (cinco) para contador, 2 (duas) para engenheiro civil, 6 (seis) para advogado, 6 (seis) para analista de informática, 2 (duas) para analista de comunicação social, 2 (duas) para pedagogo, 2 (duas) para analista de redação, 2 (duas) para analista de revisão e 19 (dezenove) para consultor legislativo, bem como à formação de 330 vagas de cadastro de reserva. Do total, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência e 20% serão reservadas aos candidatos negros.

O Projeto de Lei Complementar Nº 55/2023, de autoria da Mesa Diretora, que promove ajustes no quadro permanente de cargos efetivos da CMFor, havia sido aprovado pelos vereadores em novembro último.

Veja o edital completo AQUI.