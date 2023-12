Nogueirão recebe vistorias da Vigilância Sanitária e PM para renovação de laudos

As duas vistorias foram realizadas nesta quinta-feira (28), visando garantir o funcionamento do estádio e a segurança dos torcedores para o Campeonato Potiguar 2024. Com as novas vistorias, o Nogueirão segue com todos os laudos em exercício. A expectativa é de que a renovação dos laudos da Vigilância Sanitária e Polícia Militar já possam constar na primeira semana de janeiro para a estreia do Potiguar contra o ABC, no Nogueirão.