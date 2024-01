MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 02/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORO

2024 inicia com chuvas e Inmet emite alerta de chuvas intensas para RN e de perigo para região do Oeste potiguar

Réveillon 2024: confira imagens da queima de fogos pelo interior do RN

Hospital Maternidade Almeida Castro: 17 mil atendimentos em 2023

Inscrições para o concurso da Saúde em Mossoró começam nesta terça-feira

Secretaria de Agricultura orienta produtores no combate à praga do cajueiro

Companhia aérea inicia operação de voo direto entre Mossoró e Fortaleza

ESTADO

RN tem 274 estudantes, 7 professores e 6 escolas estaduais premiadas na OBMEP

Verão 2024 começa com reforço de 1.500 agentes de segurança no litoral do RN, um investimento de R$ 5 milhões

POLÍCIA

Mossoró: 2023 sem registro de feminicídio e a menor número de CVLI em 15 anos

Servidora da UERN morre afogada em açude de Frutuoso Gomes

Após passar o dia bebendo, motorista mata a mulher em Caraúbas

Policial Civil usa arma funcional para matar a ex e depois tirar a própria vida, em Florânia

Cidades atendidas pelo 12º BPM também registram redução de crimes em 2023

Auxiliar administrativo morre após pilar cair em cima dele em casa de praia em Areia Branca

NACIONAL

2024 chega com reoneração integral do diesel no Brasil

Presidente Lula sanciona Lei que regulamenta apostas esportivas on-line

Terremoto de 7,6 sacode o Japão, deixa ao menos seis mortos, mais de 100 desalojados e o Governo emite alerta de tsunami