Inscrições no concurso da Saúde de Mossoró já podem ser realizadas. O certame contemplará 330 vagas para cargos de níveis superior, técnico e médio. O concurso reforçará o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em diversas áreas. As inscrições podem ser realizadas no site da Idecan, banca responsável pelo concurso, até o dia 5 de fevereiro. As provas serão aplicadas no dia 10 de março de 2024.

As inscrições no concurso público para a Saúde de Mossoró já podem ser realizadas, as partir desta terça-feira (2). Os interessados têm até o dia 5 de fevereiro para acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) e realizar a inscrição.

Inscreva-se AQUI.

O certame contemplará 330 vagas para cargos de níveis superior, técnico e médio. O concurso reforçará o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) em diversas áreas.

O concurso contempla dezenas de cargos, entre eles: Agente Comunitário de Saúde, Agente de Combate às Endemias, Técnico em Podologia, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico em Raio-X, Técnico em Saúde Bucal, Técnico de Segurança do Trabalho, Assistente Social, Biólogo, Biomédico, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista Buco-Maxilo Facial, Cirurgião Dentista Endodontias, Cirurgião Dentista Especialista em PNE, Cirurgião Dentista Estomatologia, Educador Físico, Enfermeiro, Enfermeiro do Trabalho, Enfermeiro Intensivista, Enfermeiro Sanitarista, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Farmacêutico, Farmacêutico-Bioquímico, Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo.

O certame também será realizado para o preenchimento de vagas para Médico Otorrinolaringologista, Médico Clínico Geral, Médico Oftalmologista, Médico Sanitarista, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Psicopedagogo, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

A taxa de inscrição do Concurso Público será de acordo com o nível do cargo pleiteado: Nível médio e técnico (R$ 100,00) e Nível superior (R$ 130,00).

De forma inédita, a Prefeitura de Mossoró garantirá, por meio da Lei Municipal nº 4.075/2023, a isenção na taxa de inscrição para o candidato inserido no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), observada a renda familiar per capita, mensal, no valor inferior ou igual a meio salário-mínimo.

Doadores de sangue, de órgãos, de medula óssea e os participantes que tenham contribuído nas três últimas eleições na função de mesário, também serão isentos do pagamento da taxa.

As provas serão aplicadas no dia 10 de março de 2024. Além do preenchimento das 330 vagas, o edital prevê mais de 1.600 vagas para cadastro reserva. Os cargos terão vencimentos iniciais que variam de R$ 1.545,94 a R$ 4.211,17.

Veja o edital completo AQUI (a partir da página 14).