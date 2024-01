Saúde do RN vai ganhar 20 novas ambulâncias para reforçar atendimento. Os veículos serão entregues nesta quinta-feira (04), às 10h30, no auditório da Escola de Governo, em Natal. As ambulâncias são para suporte intermediário, equipados com ar-condicionado, cadeira de rodas, cabine sanitária, rede de oxigênio e radiocomunicadores e estarão disponíveis para servir a toda a população.

O Governo do Estado e a Secretaria de Saúde Pública vão realizar, nesta quinta-feira (4), a entrega de 20 novas ambulâncias para unidades de saúde em diferentes regiões do Rio Grande do Norte.

Os veículos são para suporte intermediário, equipados com ar-condicionado, cadeira de rodas, cabine sanitária, rede de oxigênio e radiocomunicadores e estarão disponíveis para servir a toda a população.

As aquisições têm o apoio do Governo Cidadão e representam o investimento de R$ 5,9 milhões no reforço inédito na saúde pública, que abrange todo o Estado.

A solenidade de entrega acontece às 10h30, no auditório da Escola de Governo e contará com a presença da governadora Fátima Bezerra e da secretária de saúde Lyane Ramalho.