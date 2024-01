Infraero prepara aeroporto de Mossoró para receber Aeronaves e formar pilotos em parceria com a UFERSA

Entre as ações que estão sendo executadas no Aeroporto, estão as obras de ampliação para receber Aeronaves com 189 passageiros, obras de adequação do Terminal de Passageiros, que teve a sala de check-in ampliada e a separação de ambientes para os passageiros que aguardam no saguão e para os passageiros que aguardam a inspeção, na sala de embarque. As melhorias na infraestrutura do Aeroporto também servirão para a execução do curso o “Pilotos do Semiárido”, numa parceria com a Ufersa e a Agência Nacional de Aviação (ANAC). O programa tem como objetivo a formação completa de piloto comercial de avião.

Três meses após ter recebido a outorga do Aeroporto de Mossoró, no Rio Grande do Norte, a Infraero vem realizando diversas obras e investimentos no aeroporto, proporcionando melhorias em segurança operacional, patrimonial e maior conforto aos passageiros.



Entre as ações, estão as obras de adequação do Terminal de Passageiros, que teve a sala de check-in ampliada e a separação de ambientes para os passageiros que aguardam no saguão e para os passageiros que aguardam a inspeção, na sala de embarque. As melhorias permitiram que o terminal começasse a operar novos voos regulares a partir de 1º de janeiro de 2024. As novas rotas para Natal (RN) e Fortaleza (CE) são comercializadas pela Latam e operadas pela Voepass em aeronaves ATR-72, com capacidade para até 70 passageiros.



As melhorias na infraestrutura do Aeroporto também servirão para a execução do curso “Pilotos do Semiárido”, numa parceria com a Universidade Federal Rural do Semiárido (Ufersa) e a Agência Nacional de Aviação (ANAC). O programa tem como objetivo a formação completa de piloto comercial de avião. O curso contará com um helicóptero e toda formação prática do curso, será executada num Centro de Instrução de Aviação Civil (CIAC), a ser instalado nas dependências do aeroporto Dix-Sept Rosado de Mossoró.

Também neste período, a equipe técnica da Infraero elaborou o projeto para as obras de reforço, recapeamento e implantação do grooving na pista de pousos e decolagens, além de melhorias no pátio e na pista de taxiway. A licitação está publicada com abertura prevista para dia 17 deste mês de janeiro. Estas obras são fundamentais para que o aeroporto possa receber aeronaves tipo jato na categoria 3C, com capacidade para até 189 passageiros.



Além disso, a construção de mais de 5.700 metros de muro patrimonial já foi licitada e as obras iniciam este mês de janeiro. Nos próximos meses, será publicada a licitação para instalação do PAPI (Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão). O PAPI é um equipamento de auxílio visual à navegação aérea que consiste, basicamente, em um sistema de luzes vermelhas e brancas para confirmar ao piloto o ângulo de rampa de aproximação da aeronave. O sistema oferece mais segurança nos pousos, tanto noturnos quanto diurnos.



Há um ano, a Infraero assumiu a gestão e operação do terminal por meio do contrato firmado com o governo potiguar. Desde então, a Infraero realizou melhorias, como:



– Adequação de toda documentação operacional e cadastro do aeroporto perante a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac);



– Elaboração e aprovação, em 10/03, do novo Manual de Operações do Aeródromo (MOPS) – com a revisão e implantação de procedimentos em conformidade com o regulamento aplicável, atividade indispensável à manutenção do Certificado Operacional;



– Elaboração do Plano Básico de Gerenciamento de Risco da Fauna (PBGRF), com ações imediatas e inéditas em prol da mitigação dos riscos da fauna, além de campanha de conscientização ambiental junto à comunidade local e visita de especialistas ambientais da Infraero;



– Atualização do Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO);



– Aperfeiçoamento do Nível Equivalente de Segurança Operacional (NESO);