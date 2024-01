Edital do concurso da Universidade do Estado do RN será publicado nesta sexta, 5. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (4), pela governadora Fátima Bezerra, juntamente com a professora Cicilia Maia, reitora da Uern. Ao todo, serão, inicialmente, 106 vagas, sendo 66 para docentes e outras 40 para técnicos de níveis superior e médio.