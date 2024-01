[COLUNA ESPLANADA] PSB e PT temem possível indicação de Lewandowski ao Ministério da Justiça

[COLUNA ESPLANADA] A provável indicação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública preocupa o PSB e o PT. Isso porque os dois partidos ocupam cargos importantes na pasta e a leitura é de que Lewandowski poderá optar por uma equipe técnica, inclusive com a nomeação de assessores que trabalharam com ele na longa carreira no Judiciário. Ricardo Cappelli, do PSB, atual secretário-executivo, pode ser removido para uma secretaria mais discreta. A Secretaria Nacional do Consumidor, chefiada por Wadih Damous, do PT, também poderá ter mudanças na eventual gestão Lewandowski.

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo





BRASÍLIA, SEGUNDA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2024 - Nº 3.787

Lewandowski preocupa PT e PSB

A provável indicação do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski para o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública preocupa o PSB e o PT. Isso porque os dois partidos ocupam cargos importantes na pasta e a leitura é de que Lewandowski poderá optar por uma equipe técnica, inclusive com a nomeação de assessores que trabalharam com ele na longa carreira no Judiciário. Ricardo Cappelli, do PSB, atual secretário-executivo, pode ser removido para uma secretaria mais discreta. A Secretaria Nacional do Consumidor, chefiada por Wadih Damous, do PT, também poderá ter mudanças na eventual gestão Lewandowski.



Mau exemplo

A centro-direita perdeu um dos mais atuantes deputados federais. Sai o suplente Paulo Fernando (Republicanos-DF) e retoma a vaga o eleito Julio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), depois de um mau exmplo flagrado em Brasília. Ele não devolveu o apartamento funcional que usava da Câmara quando se licenciou há um ano para ser secretário de Esporte e Lazer do GDF. Agora demitido, Julio Cesar assume em fevereiro a vaga.





Pista da discórdia

Um clima de guerra na ANTT com acusação de perseguições a fiscais e assédios morais por parte de diretor. Já tem processo na comissão de ética da agência. Para piorar, servidores que discordam de um chefe são remanejados para São Paulo.

Previsão da praça

A Taxa Selic, hoje em 11,75%, vai cair pra 10% no 1º bimestre. O índice circula em maiores escritórios financeiros da Av. Faria Lima, de São Paulo. Investidores animados.

Gleisi e Edinho

Caso nomeie Gleisi Hoffmann para a Justiça, Lula da Silva escolheu quem irá sucedê-la na presidência do PT. Edinho Silva, ex-tesoureiro de campanha.

Garantia estendida

O seguro garantia estendida, que oferece coberturas extras para danos de aparelhos eletrônicos, celulares, equipamentos de som, TVs, geladeiras, fogões e máquinas de lavar, cresceu quatro vezes mais que o comércio varejista em 2023, conforme dados repssados à Coluna pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

ESPLANADEIRA

# Relatório da CGU aponta que Bolsonaro vendeu Refinaria Landulpho Alves abaixo do preço. # Governo do Brasil adia em três meses exigência de visto para turistas dos EUA, Canadá e Austrália. # Prazo para que Estados comecem a emitir nova CIN termina próxima quinta (11). # Atlantica Hospitality International conquista a premiação Adrian Awards. # PDT oficializará apoio a pré-candidatura de Guilherme Boulos em SP, dia 9. # Unex anuncia abertura das inscrições para processo seletivo do curso de Medicina 2024.