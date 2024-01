Mossoró registra o segundo crime de homicídio no ano de 2024. Um homem identificado como Fábio Rodrigues Andrade, de 41 anos, foi assassinado enquanto dormia, em uma residência abandonada, no bairro Aeroporto II. O corpo dele foi encontrado na tarde desta quarta-feira (10). De acordo com a delegada Cristiane Magalhães, da DHPP, familiares contaram que Fábio Rodrigues Andrade, de 41 anos, vivia em situação de rua e costumava pernoitar na residência onde foi morto. Ele também já tinha passagem pelo sistema prisional, tendo respondido por alguns crimes.

FOTO: REPRODUÇÃO