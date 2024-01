[COLUNA ESPLANADA] Efrain Pereira continua com assento nos conselhos da Petrobras e da EPE

[COLUNA ESPLANADA] Exonerado na última semana da secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia, Efrain Pereira da Cruz continuará com assento nos conselhos de administração da Petrobras e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com vencimentos mensais acima de R$ 40 mil. Desde que assumiu o cargo, Efrain sofria pressão por ter sido indicação do senador bolsonarista Marcos Rogério (PL-RO).

COLUNA ESPLANADA

Leandro Mazzini

com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo





BRASÍLIA, TERÇA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2024 - Nº 3.793

Na pipoca

A chapa do ministro folião da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, continua esquentando. Dentro do Governo, a avaliação é de que ele saiu fragilizado ao se posicionar – sobre a participação em um carnaval fora de época em Aracaju – somente por meio de nota. Se não for demitido antes de fevereiro, Macêdo terá que se explicar na volta do recesso do Congresso Nacional. A oposição prepara requerimentos de convocação em comissões onde tem maioria. Dificilmente a base do Governo conseguirá derrubá-los. Um dos requerimentos será protocolado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que aprovou com folga, no ano passado, a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino.



Assento generoso

Exonerado na última semana da secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia, Efrain Pereira da Cruz continuará com assento nos conselhos de administração da Petrobras e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com vencimentos mensais acima de R$ 40 mil. Desde que assumiu o cargo, Efrain sofria pressão por ter sido indicação do senador bolsonarista Marcos Rogério (PL-RO).

Toffoli x Moro

Além de autorizar a abertura de inquérito contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) para apurar supostas irregularidades na delação do empresário e ex-deputado Tony Garcia, o ministro Dias Toffoli, do STF, relata outra denúncia contra o ex-juiz da Lava Jato. O autor é Alberto Youssef que acusa Moro de manipulação para omitir o grampo na cela onde o doleiro esteve preso em 2014.

Senso do dever

Com viagem de férias em família marcada para esta segunda-feira, quando embarcaria pela primeira vez para a França, o Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, não pensou duas vezes antes de desmarcar tudo para conduzir pessoalmente as operações de busca e resgate no Estado, após as fortes chuvas do final de semana.

Menos, Freixo!

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo postou nas redes sociais arte que traz a imagem do presidente Lula da Silva e um gráfico que mostra queda na inflação dos alimentos. Não demorou muito para chover comentários de seguidores: “Marcelo, você não faz compra em supermercado”? e “uma postagem dessas pega muito mal”, foram algumas das reações.

Conciliação

Processos da Justiça do Trabalho têm sido solucionados por meio da conciliação. O diálogo entre patrão e empregado prevaleceu em 72% dos casos no ano passado, conforme o TST. Foram 1.500 processos encerrados por conciliação - equivalente a R$ 418 milhões. Conforme o ministro Aloysio da Veiga, por meio de conciliações e acordos de cooperação técnica, a conclusão de processos ganha celeridade.

ESPLANADEIRA

