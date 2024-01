Comandante do CBM Mossoró é selecionada para o Campeonato Mundial de Salvamento Aquático. Em 2024, o mundial acontece na Austrália, entre os dias 20 de agosto e 08 de setembro. Do Além da tenente-coronel Martini, comandante do 3º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, com sede em Mossoró, outros 5 bombeiros também foram classificados: o tenente-coronel Francisco Roberto de Oliveira Júnior, os sargentos Antônio Vieira de Medeiros e Petrônio Clementino da Silva e os soldados Patrícia Ribeiro Rocha e Igor Nogueira Soares. A seleção foi feita pela Sobrasa com base no resultado que eles obtiveram no Campeonato Nacional, que aconteceu em novembro de 2023, em Santa Catarina.