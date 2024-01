Capeamento asfáltico avança na avenida Rio Branco e está em fase de conclusão

O capeamento asfáltico em um novo trecho da avenida Rio Branco entre as ruas Felipe Camarão a Augusto Severo e no trecho entre a avenida Coelho Neto a Felipe Camarão e ruas transversais sentido centro da cidade. A iniciativa visa melhorar a qualidade do asfalto, proporcionando mais segurança e conforto para todos que transitam pela região. A obra faz parte do pacote de ações da gestão municipal por meio do programa “Mossoró Realiza”.

A Prefeitura de Mossoró avança com as melhorias na infraestrutura viária da cidade, avançando com o capeamento asfáltico em um novo trecho da avenida Rio Branco entre as ruas Felipe Camarão a Augusto Severo e no trecho entre a avenida Coelho Neto a Felipe Camarão e ruas transversais sentido centro da cidade. A iniciativa visa melhorar a qualidade do asfalto, proporcionando mais segurança e conforto para todos que transitam pela região. A obra faz parte do pacote de ações da gestão municipal por meio do programa “Mossoró Realiza”.

Com a conclusão dessa obra, os moradores e motoristas poderão desfrutar de uma avenida Rio Branco mais segura e bem conservada. O capeamento asfáltico é uma importante etapa do processo de manutenção das ruas e avenidas, garantindo a durabilidade do pavimento e minimizando os impactos causados pelo desgaste natural.



O programa “Mossoró Realiza” já contemplou vários bairros com a recuperação da pavimentação asfáltica, de acordo com o cronograma elaborado e executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA).





RUAS E AVENIDAS JÁ CONTEMPLADAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



Avenida Alberto Maranhão interligando os bairros Belo Horizonte, Alto da Conceição, Centro, Bom Jardim, Santo Antônio e Barrocas;



Avenida Lauro Monte, bairro Santo Antônio;



Avenida Dix-neuf Rosado, trecho entre a Cobal e avenida Rio Branco;



Rua General Péricles, bairro Ilha de Santa Luzia;



Rua Manoel Amâncio Rebouças, bairro Alto Sumaré;



Rua Adolfo Rodrigues, bairro Alto de São Manoel;



Rua Monsenhor Júlio Bezerra (APAE), bairro Abolição II;



Rua Miguel Antônio da Silva Neto (acesso à Faculdade de Medicina da Uern), bairro Aeroporto I;



Rua Francisco Holanda, Alto de São Manoel;



Rua Avelino Cunha, Alto de São Manoel;



Rua Chico Linhares, Alto de São Manoel;



Rua Luís Colombo contemplando os bairros Paredões, Barrocas, Bom Jardim e Santo Antônio;



Rua Professor Manoel João, entre os bairros 12 Anos e Boa Vista;



Rua Francisco Peregrino (Beco das Frutas), bairro Centro;



Rua Dr. Almir de Almeida Castro, bairro Centro;



Rua Benício Filho, bairro Ilha de Santa Luzia;



Rua Genésio Xavier Rebouças, bairro Planalto 13 de Maio;



Avenida principal do Bairro Nova Mossoró;



A Prefeitura reforça o compromisso em continuar investindo na melhoria da infraestrutura viária da cidade, buscando sempre proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população.