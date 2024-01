“Ficar tranquila e não se cobrar tanto”, diz mossoroense nota mil na redação do Enem 2023. Letícia Vicente, de apenas 17 anos, contou à reportagem do MOSSORÓ HOJE como foi a preparação para chegar a esse resultado. A menina diz que fazia uma redação por semana, às vezes até duas. Explica que teve um apoio muito forte de um projeto que a escola ofereceu, bem como estudou pelo cursinho do professor de redação, Lucas Vinícius.

ANNA PAULA BRITO