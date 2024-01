Lula e Jean Paul Prates assinam OS para conclusão da refinaria Abreu e Lima, no Pernambuco

Lula vai voltar às instalações da refinaria nesta quinta-feira, 18, para visitar as obras de ampliação do complexo petrolífero. O governo federal prevê o crescimento de investimentos no setor de acordo com o Plano Estratégico da Petrobras, de 2023-2027. A visita do presidente Lula marca a retomada de investimentos e ampliação da refinaria de Abreu e Lima. A expansão da capacidade é defendida pelos técnicos da Petrobras e por especialistas do mercado, que veem um ambiente favorável ao investimento.

A Petrobras informa que, na próxima quinta-feira (18/01), às 14h30 (novo horário), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, além de representantes da Casa Civil, do Ministério de Minas e Energia (MME) e outras autoridades participarão da cerimônia de retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Ipojuca, em Pernambuco. Na ocasião também será lançado o Programa Autonomia e Renda, da Petrobras.



Na véspera, na quarta-feira (17/01), às 16h, no hotel Bugan by Atlantic, no bairro de Boa Viagem, em Recife, haverá uma coletiva de imprensa com participação de representantes da Casa Civil, do governo do Estado e da Petrobras para detalhar os investimentos. A coletiva e a cerimônia terão transmissão ao vivo.



Para participar, os jornalistas interessados em acompanhar a vista do presidente Lula à RNEST precisarão apresentar a credencial anual da Presidência da República (a de 2023 tem validade até o dia 31 de janeiro) ou solicitar o credenciamento específico para o evento. As credenciais serão entregues após a coletiva de imprensa no dia 17.



No evento de quinta-feira (18), na Refinaria, por questões de segurança, todos os convidados deverão estar com calçados fechados e presos ao calcanhar. Para o uso de salto deverá respeitar os limites máximo de 5 cm de altura e mínimo de 3 cm de largura. Somente camisas com mangas são permitidas.



A solicitação de credenciamento deverá ser efetuada até as 14h do dia 17 de janeiro de 2024 (horário de Brasília), acessando o Sistema de Credenciamento de Imprensa no site do Palácio do Planalto no endereço https://www.gov.br/planalto/pt-br/credenciamento-de-imprensa/cobertura-de-viagens/credenciamento-para-a-viagem-do-senhor-presidente-da-republica-a-cidade-de-ipojuca-2013-pe.