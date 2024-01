MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 17/01/2023

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ



Das 60 redações nota mil no Enem 6 são de estudantes do RN, sendo uma de Mossoró

“Ficar tranquila e não se cobrar tanto”, diz mossoroense nota mil na redação do Enem 2023

Estudante do IF de Mossoró alcançou maior nota em Matemática do ENEM 2023

Prefeito Allyson Bezerra lança concurso para Educação com 112 vagas para contratação imediata e 560 para cadastro de reserva

Secretaria de saúde aguarda a nota técnica do Ministério da Saúde para dar início a vacinação contra Dengue em Mossoró

Capeamento asfáltico na avenida Rio Branco está em fase de conclusão

Comandante do CBM Mossoró é selecionada para o Campeonato Mundial de Salvamento Aquático

ESTADO

39% de 1,5 milhão veículos do RN circulam sem licenciamento

Chega em Apodi o primeiro contêiner com máquinas chinesas para serem testadas na produção da agricultura familiar

Previsão é de chuvas para terceira semana de janeiro de 2024

Festa de São Sebastião de Caraúbas terá show de Bell Marques nesta quinta-feira, 17

POLÍCIA

Vítima de rapto nesta segunda-feira é encontrado morto no Pirrichil

Polícia Civil prende golpista do cartão de crédito em flagrante em Natal

Polícia fecha empresa que fazia sorteios não autorizados em Mossoró

Presidenta do Sindiserpum e assessor jurídico alertam servidores públicos para não caírem no novo golpe que estão aplicando em Mossoró

NACIONAL

Governo sanciona lei que estabelece um incentivo financeiro para estudantes do ensino médio

Nesta quinta, Lula e Jean Paul Prates assinam ordem de serviço para conclusão da refinaria Abreu e Lima, no Pernambuco