Previsão é de chuvas para terceira semana de janeiro no RN

A previsão para a terceira semana de janeiro é de céu parcialmente nublado a claro, com chuvas em todas as regiões do Rio Grande do Norte, de acordo com o Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn). Os avisos meteorológicos do Sistema de Monitoramento alertam para possibilidade de ocorrência de chuvas acima de 50mm nos municípios de Cruzeta, Paraú, Florânia e São Rafael até domingo (20).

O chefe da unidade Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot, explica que os avisos não se restringem somente aos municípios indicados, mas a região onde estão localizados. “No caso são esperadas chuvas mais volumosas para as regiões do Oeste, Serra de Santana e Seridó durante esta semana”, disse.

A tendência da chuva é fruto da associação entre a atuação de um sistema meteorológico chamado Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e as temperaturas registradas na superfície do oceano Atlântico em torno dos 28,5°C, considerada acima do normal pelos especialistas. O VCAN favorece a maior circulação de ar quente e úmido presentes na atmosfera e devido as temperaturas do Atlântico criam condições favoráveis para a formação de nuvens de chuva. “Essa configuração atmosférica vem acontecendo desde a semana passa e deverá seguir durante esta semana”, analisou Bristot.



Balanço final de semana

O boletim pluviométrico do último final de semana, das 7h00 da sexta (12), até o mesmo horário da segunda-feira (15), registrou ocorrência de chuvas em todas as regiões, com destaque para o município de Paraú, (Oeste Potiguar) com 44mm somente no sábado (13). Maiores acumulados ocorreram em Alexandria (Oeste Potiguar), com 39,4mm, seguido de Lagoa dos Velhos (Agreste Potiguar) com 39,2mm, Jandaíra (Agreste Potiguar) com 37mm e José da Penha (Oeste Potiguar) com 34,2mm. Sobre as temperaturas, no final de semana, variaram entre 23°C e 33°C.



Águas superficiais do oceano Atlântico se mantiveram favorecendo a formação de nuvens de chuvas. Essa condição deverá continuar nesta semana”, comentou o chefe da unidade de Meteorologia da Emparn, Gilmar Bristot.



Previsão dia a dia



17/01/24 - Quarta-feira –Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas no Litoral Potiguar e na região de Mossoró.

18/01/24 - Quinta-feira - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas no Litoral Potiguar, região de Mossoró, Seridó e no Agreste.

19/01/24 - Sexta-feira - Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas no Litoral Potiguar, região de Mossoró e no Agreste.

20/01/24 - Sábado - Chuvas no Litoral, região de Mossoró, Agreste e no Vale do Açu. Céu parcialmente nublado a claro no restante das regiões.

21/01/24 - Domingo- Céu parcialmente nublado a claro com possibilidade de chuvas na região de Mossoró, Vale do Açu e Agreste Potiguar.