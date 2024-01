Idoso assistidos pelo CRAS do Costa e Silva fazem passeio até a Barragem Santa Cruz. A viagem, promovida pela Prefeitura de Mossoró, é parte das ações do programa “Viajar na Melhor Idade”, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC). A iniciativa visa proporcionar um dia de diversão e lazer aos idosos assistidos nos Centros de Referência de Assistência Social do município.

Com o objetivo de proporcionar um dia de diversão e lazer aos idosos assistidos nos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs), a Prefeitura de Mossoró promoveu nesta quarta-feira (17) um passeio para os idosos do CRAS do Costa e Silva, na Barragem Santa Cruz em Apodi/RN.

A programação faz parte do programa “Viajar na Melhor Idade”, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SEMASC).

“O programa foi lançado ano passado para ser realizado com os assistidos dos nossos equipamentos. Hoje trouxemos os idosos do CRAS do bairro Costa e Silva para um dia de lazer na Barragem Santa Cruz aqui em Apodi/RN. Antes de virmos para a barragem, passamos pelo museu e fomos até a entrada do Lajedo de Soledade para registrarmos nossa visita na cidade”, declarou o coordenador de serviços de convivência, Henrique Joseth.

O passeio contou com a participação de 20 idosos que frequentam o CRAS do bairro Costa e Silva. O equipamento realiza diariamente atividades com esse grupo, buscando promover mais interação entre eles, tendo sempre o cuidado de proporcionar momentos que os afastem da ansiedade e depressão.

“Nós acompanhamos esses idosos diariamente realizando atividades com eles no CRAS. Uma viagem como essa ajuda a fugir da ansiedade permitindo mais interação entre eles. Esse com certeza é um momento único na vida deles”, enfatizou a diretora do CRAS Costa e Silva, Kerlia Alves.

“Estou achando ótimo, quero viajar mais vezes. Faz tempo que estou nesse grupo e sou muito bem acolhida pela equipe. Tem Socorro que é minha amiga de muitos anos, é muito bom viajar ao lado dela”, disse Antônia Melo.

Os idoso aprovaram a iniciativa e ficaram felizes em participar do passeio. “Estou achando a viagem maravilhosa, é uma coisa muito interessante, todo mundo é amigo aqui. Uma viagem como essa ajuda a gente a esquecer um pouco os nossos problemas”, relatou Lindalva Rocha.

“É a primeira vez que eu venho aqui e estou curtindo muito, agradeço à Prefeitura por ter proporcionado essa viagem para nós. Quando viajamos, a gente esquece um pouco de casa, da luta do dia a dia, conhecemos pessoas e lugares, é muito bom mesmo”, concluiu Nilza Valentim.