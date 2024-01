Baraunas vence o Potiguar de virada no primeiro Potiba de 2024

Em campo, o Potiguar jogou melhor, criando várias oportunidades que não soube converter em gols. Já o Baraúnas surpreendeu com as mudanças feitas pelo treinador Marcelino Paraíba no segundo tempo e o erro do zagueiro Paulo Ricardo, do adversário, o qual o atacante Cleiton, do Baraúnas, converteu em gol. 2 x 1 para o Leão do Oeste.