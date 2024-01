População ainda pode opinar sobre mudanças no trânsito de Mossoró. A plataforma “Mossoró Mobilidade 2.0” tem como objetivo trazer a opinião dos mossoroenses sobre projetos e ideias para redução de acidentes no município. Além disso, o cidadão também pode sugerir sobre diversos temas de mobilidade, com foco no que pode ser mudado ou melhorado no trânsito na cidade. A principal mudança que está em pauta no momento é a alteração no sentido do fluxo da Av. João da Escóssia. A plataforma do “Mossoró Mobilidade 2.0” pode ser acessada por meio do site da Prefeitura de Mossoró e a votação segue até o final deste mês.