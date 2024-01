3R aumenta preço dos combustíveis no RN e valor fica R$0,30 mais caro do que praticado pela Petrobras

O preço da Gasolina A passou de R$2,85 para R$3,00, o que representa um aumento de R$0,15. Já o Diesel A S500, saiu de R$3,50 para R$3,59, ou seja, um acréscimo de R$0,09. O comparativo é realizado a partir dos valores comercializados no dia 11 de janeiro. A título de comparação, na refinaria da Petrobras mais próxima do Rio Grande do Norte, em Cabedelo, na Paraíba, o Diesel está sendo vendido por R$3,30 e a Gasolina por R$2,70. A diferença de valores entre as empresas é de R$0,29 para o Diesel e de R$0,30 para a Gasolina.

A 3R Petroleum, responsável pela operação na Refinaria Clara Camarão, em Guamaré, reajustou nesta quinta-feira (18) a tabela de preços dos combustíveis e registrou aumento nos valores da comercialização da Gasolina A e Diesel A S500.

O preço da Gasolina A passou de R$2,85 para R$3,00, o que representa um aumento de R$0,15. Já o Diesel A S500, saiu de R$3,50 para R$3,59, ou seja, um acréscimo de R$0,09. O comparativo é realizado a partir dos valores comercializados no dia 11 de janeiro.

A título de comparação, na refinaria da Petrobras mais próxima do Rio Grande do Norte, em Cabedelo, na Paraíba, o Diesel está sendo vendido por R$3,30 e a Gasolina por R$2,70. A diferença de valores entre as empresas é de R$0,29 para o Diesel e de R$0,30 para a Gasolina.

O último reajuste de preço da 3R Petroleum para as refinarias foi no dia 22 de dezembro do ano passado, quando a alteração da gasolina foi de R$ 0,09, passando a custar R$ 2,85. Já o Diesel, teve aumento de R$ 0,11 e passou a custar R$ 3,82 o litro.

Veja

3R Petroleum aumenta preço do diesel e da gasolina na refinaria do RN