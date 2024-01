Mossoró Rural: 120 produtores são contemplados com consultoria de cajucultura em 2023

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Seadru), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), realizou durante todo o ano de 2023 consultoria em cajucultura para pequenos produtores rurais. A medida objetiva a revitalização da cajucultura e está nas ações do programa “Mossoró Rural”.



No ano passado, a parceria atendeu 125 produtores de 19 comunidades rurais. A assistência técnica promovida pela PMM e Sebrae leva conhecimento técnico e aumenta a produtividade rural do homem do campo. Coordenador de Agricultura da Seadru, Ney Maranhão detalha a importância da consultoria para o agricultor.



“A consultoria é uma parceria da Prefeitura de Mossoró com o Sebrae. O Município entra com uma parte, a Prefeitura com outra e o produtor com outra para algumas consultorias. A importância dessa assistência técnica leva, principalmente, tecnologia, facilitando assim o aumento de produtividade rural ao homem do campo”.



Neste ano, a Secretaria de Agricultura direcionará a consultoria para aquelas comunidades com melhor e maior aptidão à cadeia produtiva. “Vão ser em torno de 12 a 15 comunidades com aumento de 50 a 75 produtores com a possibilidade de acrescentar para outra cultura. É o maior programa de cajucultura da história de Mossoró”.



Ney Maranhão ressalta a receptividade dos produtores rurais contemplados com a medida. “A receptividade foi ótima. Além das 30 horas de consultoria por hectare, levamos a tecnologia de mudas melhoradas produzidas em municípios vizinhos. Essa tecnologia de clone de mudas enxertadas ajuda ao produtor”, finalizou.



As comunidades atendidas, são: Favela, Mulugunzinho, Cabelo de Nego, São Cristóvão, Rancho da Caça, Santa Cruz, Lorena, Córrego Mossoró, Montana, Senegal, Paulo Freire (Maísa), Apama, Nova União, São Romão, Oziel Alves, Pomar, Olga Benário, Boa Fé e Jurema.