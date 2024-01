Inep aponta que 6 em cada 10 participantes do Enem podem conseguir vaga em universidades. Uma análise inédita do Inep, autarquia do MEC responsável pelo exame, mostrou que esse total de participantes do Enem 2023 teria condições de cursar o ensino superior mesmo com uma nota abaixo da média nacional. O MEC simulou as possibilidades para mostrar à população que não é preciso ter um desempenho excepcional no exame para concorrer aos processos seletivos baseados nas notas do Enem. “Todos os jovens brasileiros têm condições de usar o Enem para acessar a educação superior brasileira”, defendeu o Ministro da Educação, Camilo Santana.

Ao divulgar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, o Ministério da Educação (MEC) chamou a atenção para a grande chance de acesso ao ensino superior com as notas do exame.

Uma análise inédita do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia do MEC responsável pelo exame, revelou que 6 em cada 10 participantes do Enem teriam condições de cursar o ensino superior mesmo com uma nota abaixo da média nacional.

Quem faz o Enem tem pelo menos três oportunidades de cursar uma graduação. A primeira oportunidade é com o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que seleciona para as universidades e os institutos federais (além de instituições públicas estaduais e municipais).

Quem não conseguir uma vaga nas instituições públicas ainda tem a chance de tentar bolsas (integrais ou de 50%) nas particulares, por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni). Nesse processo seletivo, os candidatos são pré-selecionados em duas chamadas, com muitas chances de ingresso.

Quem não conseguir a bolsa nessas etapas ainda pode disputá-la por meio de lista de espera. Existe ainda uma terceira possibilidade, que é fazer uma faculdade particular com financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Chance real

O MEC simulou as possibilidades para mostrar à população que não é preciso ter um desempenho excepcional no exame para concorrer aos processos seletivos baseados nas notas do Enem.

“Todos os jovens brasileiros têm condições de usar o Enem para acessar a educação superior brasileira”, defendeu o Ministro da Educação, Camilo Santana, durante a coletiva de imprensa que anunciou os resultados do Enem. Os processos seletivos para o Sisu e o Prouni começarão ainda em janeiro. Em breve serão anunciadas as datas do Fies.

VAGA PELO SISU

Caso 1 | Participante do Enem, da ampla concorrência, com nota 570

Chance de entrada em 20% dos cursos do Sisu (842 cursos).

37% dos participantes com essa nota conseguiriam uma vaga.

Equivale a 1 milhão de participantes.

Caso 2 | Participante do Enem, concluinte do ensino médio na rede pública, com nota 532

Chance de entrada em 20% dos cursos do Sisu (1.658 cursos).

43% dos participantes com essa nota conseguiriam uma vaga.

Equivale a 357 mil participantes.

VAGA PELO PROUNI

Caso 3 | Participante do Enem, da ampla concorrência, com nota 509

Chance de entrada em 25% dos cursos do Prouni.

61% dos participantes com essa nota conseguiriam uma vaga.

Equivale a 1,6 milhão de participantes.

Caso 4 | Participante do Enem, concluinte do ensino médio na rede pública, com nota 509

Chance de entrada em 25% dos cursos do Prouni.

53% dos participantes com essa nota conseguiriam uma vaga.

Equivale a 444 mil participantes.

*Todos os casos consideram as notas de corte do Sisu e Prouni de 2023. Logo, em 2024, pode ocorrer alguma variação.

Cursos possíveis

Nas quatro simulações, os participantes com nota pouco acima da média nacional, no caso do Sisu, e mesmo abaixo da média, no caso do Prouni, teriam condições de cursar várias licenciaturas, além de cursos de engenharia, gestão, administração e até direito.

Para aqueles que tentam uma vaga pela ampla concorrência, seria possível passar em 842 cursos (ver nuvem de palavras abaixo). Para aqueles que concluíram o ensino médio em escola pública e contam, portanto, com reserva de vagas, por causa da Lei de Cotas, as chances são ainda maiores. Com uma nota abaixo da média nacional, esse grupo de estudantes poderia cursar 1.658 cursos.

Fonte: Inep/MEC.