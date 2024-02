O assassinato brutal da advogada Brenda em Santo Antônio do Salto da Onça-RN

A advogada Brenda Oliveira, de 26 anos, antecipou de quarta para esta terça a apresentação do cliente Anielson Nunes de Lima, na Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio do Salto da Onça, que o investiga como suspeito do assassinato do jovem vaqueiro João Victor, de 19 anos, ocorrido domingo, 28. Ao sair da delegacia com seu cliente como passageiro, foi executada por 4 homens. O Gordinho da Batata também foi executado. O caso comoveu o RN. Para a OAB-RN, "O crime contra uma advogada em seu exercício profissional, além de uma violência bárbara, é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito".

Quatro homens mataram a advogada Brenda dos Santos Oliveira, de 26 anos, e o cliente dela, Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, conhecido por Gordinho de Batata, na tarde desta terça-feira, dia 30, perto da Delegacia de Polícia da cidade de Santo Antônio do Salto da Onça.

O alvo dos atiradores, provavelmente não era a advogada Brenda Oliveira. Seria o Gordinho da Batata, que estava de carona no carro dela. A advogada havia ido apresentar Gordinho da Batata ao delegado de Santo Antônio do Salto da Onça, no inquérito que investiga o assassinato do vaqueiro João Victor Bento da Costa, de 19 anos, neste domingo, 28.

O assassinato do vaqueiro.

No início da manhã de domingo, quando se afastou de sua equipe, foi abordado por dois homens e morto. Os criminosos fugiram numa motocicleta. O depoimento de Gordinho da Batata estava previsto para esta quarta-feira, 31.

Como o caso ganhou repercussão estadual, a advogada decidiu por antecipar a apresentação do cliente ao delegado que investiga a morte de João Victor, assim, ele poderia checar as informações prestadas no depoimento do suspeito. Ao sair da delegacia, o veículo da advogada foi abordado pelos quatro homens já atirando. Os dois morreram no local.

O como os assassinos souberam que ela estava na delegacia, se a apresentação do suspeito estava prevista para acontecer na quarta-feira e não no dia anterior? A própria advogada Brenda Oliveira, talvez por falta de experiência (recebeu a carteira da OAB no dia 18 de fevereiro de 2022), publicou em seu perfil no Instagram, por volta das 15 horas.

Delegacia de Polícia Civil (marcou).

“A sociedade e sua mania de condenar um indivíduo apenas com base no disse me disse”.

Entretanto, a Polícia Civil informou que ainda não tem em mãos informações técnicas suficientes para afirmar com certeza que realmente a execução da advogada e do cliente dela seria uma vingança da morte do jovem vaqueiro João Victor. Esta é uma hipótese provável, não líquida e certa. O prudente é aguardar as investigações da Polícia Civil.

Apaixonada pela advocacia, Brenda Oliveira escreveu no dia 15 de dezembro de 2023 - Dia da Mulher Advogada.

“A mulher advogada é aquela que sempre teve o espírito de justiça enraizado em ti. É a mesma que cresceu sabendo que existiam leis, e por sua curiosidade foi aprender sobre elas - e se apaixonou. Corajosa, resolveu enfrentar os mais diversos ambientes para fazer valer o que é certo e não recua diante de um desafio.“

O assassinato brutal da advogada Brenda Oliveira em seu exercício profissional foi classificado pela Ordem dos Advogados do Brasil, no RN, “além de uma violência bárbara, é um ataque direto ao Estado Democrático de Direito. O Sistema OAB seguirá vigilante para que o crime não caia na vala da impunidade”.

A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Norte determinou que o caso receba todo o aparato necessário para ser 100% esclarecido, no mais rápido intervalo de tempo possível.