MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO - 01/02/2024

Programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDAS DO RÁDIO começa de 8h10 na Rádio Difusora de Mossoró, sendo retransmitido pelo Canal Mossoró Hoje, no Youtube, na página do Portal Mossoró Hoje, no Facebook, e também pelo sistema Rádio Net.

Com Cezar Alves e Carla Albuquerque.

MOSSORÓ

Em reunião no Palácio da Resistência, presidente da CAERN promete “realidade diferente” no abastecimento de Mossoró no final de março

Professores universitários destacam educação ambiental como fundamental no processo de para despoluir e urbanizar o rio Mossoró

Allyson Bezerra recebe a senadora Zenaide Maia em visita a seis obras em andamento na cidade e zona rural de Mossoró-RN

“Jovem do Futuro”: Sai lista preliminar de nomes selecionados para a segunda turma e Secretaria de Assistência Social convida para solenidade de formatura da primeira turma às 18 horas desta quinta no Requinte Buffet

1ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado anula sentença que obrigava Granja Ave Forte a sair da área urbana de Mossoró num prazo de 3 anos

POLÍCIA

Delegado do caso Brenda investiga, além dos quatro criminosos que participaram diretamente do duplo homicídio, um veículo que dava apoio a ação criminosa

Jovem casal é preso por transportar via correios 5,6 kg de crack misturado com castanha em Parnamirim

Polícia Civil realiza operação em Natal na manhã desta quinta para desarticular organização criminosa comandada por jovem a serviço de um preso

ESTADO

Consórcio Nordeste, com a presidência de Fátima, reforça idéia de duplicação da BR 304, conclusão da transposição, da Barragem de Oiticica, Hospital de Traumas e Moradias para o RN

Para os nove estados do Nordeste, os líderes da região discutiram ações integradas para o enfrentamento da violência

NACIONAL

Relação de aprovados no SISU foi divulgado às 18h desta quarta-feira, DIA 31, um dia após o prazo, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior

Estudo científico mostra que eficácia geral da vacina desenvolvida no Butantan é de 79,6%, mesmo percentual da Qdenga, desenvolvida no laboratório Japonês Takeda Pharma

Banco Central, em nova reunião do Copom, reduz taxa de juros SELIC para 11,25% e sinaliza que vai continuar fazendo cortes

Senador Potiguar Rogério Marinho defende anistia dos responsáveis pelo ataque no dia 8 de janeiro aos três poderes em Brasília como forma de “apaziguar Pais”

Presidente do Senado Rodrigo Pacheco pede ao Supremo nomes dos deputados e senadores espionados pela ABIN paralela instalada e mantida no Governo Bolsonaro

“Crime organizado está na imprensa, na política, no judiciário, no futebol e nos empresários”, diz presidente Lula, acrescentando: “virou indústria”

Ricardo Lewandowski assume Ministério da Justiça nesta quinta-feira e Flávio Dino se prepara para assumir vaga no STF