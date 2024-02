Prefeitura de Tibau adota medidas para segurança no carnaval ser presente e ágil

O município de Tibau está locado há 40 quilômetros de Mossoró, com ótimo acesso. Neste período do ano, chega a receber mais do que dez vezes o seu número de habitantes. No próximo final de semana, a gestão municipal espera receber um grande público para as festas de carnaval, que este ano tem como estrela principal o cantor Raí Saia Rodada

A Prefeitura Municipal de Tibau-RN informa que adotou uma série de medidas, após diálogo com as autoridades, para ampliar e melhorar o segurança durante o Carnaval 2024.

Segundo a prefeita Lidiane Marques, com o devido cuidado de não informar quais medidas foram adotadas, disse que o trabalho ostensivo de segurança ficou mais presente e ágil.

Lota as casas de veraneio de cidadãos de Mossoró e de várias outras cidades da região Oeste do Rio Grande do Norte, no período de fim de ano, férias escolares e carnaval.

E o Carnaval, que será no próximo final de semana, é a principal preocupação da Prefeitura Tibau é o quesito segurança, daí a necessidade das medidas adotadas.

Além do policiamento reforçado, a Prefeitura também investiu na segurança privada. Contratou 50 profissionais de segurança para atuar durante o período de carnaval.

A gestão observa que a proposta é fazer algo semelhante ao trabalho bem-sucedida da operação verão, que garantiu a ordem e a segurança dos presentes na cidade.

Essas medidas refletem o compromisso da gestão Lidiane Marques em proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para os moradores e visitantes durante o Carnaval em Tibau.